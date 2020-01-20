فاتي جمالي تدخل عالم الغناء بـ"غلطة كبيرة"

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""الخليج 365"" من بيروت: تدخل الفنانة وعارضة الأزياء المغربية فاطمة الزهراء جمالي، المعروفة بـ"فاتي"، عالم الغناء بعملٍ مصوّر باللهجة المغربية، يحمل عنوان "غلطة كبيرة"، من كلمات وألحان أنس العراقي، وتوزيع طارق الحجيلي ومادار، وسيتم إطلاقه قريباً عبر فيديو كليب من إخراج سعيد موسارية,

يشار إلى أنها تحمل عدة ألقاب جمالية منها ملكة جمال أفريقيا، وملكة جمال المغرب وملكة جمال العرب، وعرفها المصريون بمشاركتها في تقديم برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، مع الفنان رامز جلال.