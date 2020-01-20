شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك لتستهوى يا قلب مصر .. اعرف الناس ردت ازاى على نصيحة رشا مهدى لصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الهدف المميز الذى أحرزه نجم ليفربول محمد صلاح فى شباك مانشتر يونايتد، أمس الأحد ، فى الدورى الانجليزى، وجهت الفنانة رشا مهدى ، لتوجه نصيحة لمحمد صلاح من خلال حسابها على تويتر، حيث قالت له "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر"



تعليق لرشا مهدى



حزلقوم

التغريدة أثارت الجدل منذ الأمس، وحتى اليوم، حيث حصدت أكثر من 700 إعادة ترغيد، وآلاف الاعجابات، بخلاف التعليقات التى كانت أكثر سخرية وكوميدية من التغريدة نفسها، ورغم أن رشا كانت هدفها دعم صلاح بعد الهدف، ولكن رواد "تويتر"، تعاملوا مع التغريدة بأنها من أم لإبنها، حيث يحدث من جميع الأمهات، مع أولادهن من اعطاءهم النصائح.



عبلة كامل



لن أعيش فى جلباب أبى

مصطفى حسين، أحد متابعى رشا مهدى، علق على التغريدة قائلا "لما أمك تتفرج عالماتش اللى بتلعب فيه"، بينما استعان شخص آخر بصورة حزلقوم من مسلسل الكبير، وقال "ديه مش رشا مهدى دا أكاونت أمى بس مغير اليوزر".



من بيبو وبشير

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من فيلم الفرح

فى حين استعان آخر بصورة النجمة عبلة كامل فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، وقال "من عين كل من شاف السربينت والجون وكمان الباى والتراى والسيكس باكس ولا صلاش ع النبى"، واستعان آخر أيضا صورة لعبلة كامل من نفس المسلسل وهى تبكى قائلا "بقولك وابقى البس الفانلة خلف خلاف عشان متبردش ده إلا أنت يا صلاح".



من فيلم اللمبى



من فيلم الناظر

واختار شخص آخر أن يتفاعل بمشهد من فيلم "بيبو وبشير"، قائلا "ايه ده قلب مصر قلع التى شيرت .. أنا أول مرة أشوف قلب مصر بيقلع الفانلة والله"، فيما قال آخر بصورة من فيلم "الفرح"، بصوت كريمة مختار لسوسن بدر "هيجيلك برد يا قلب مصر".