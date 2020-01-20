شكرا لقرائتكم خبر عن لابسة أسود.. الظهور الأول لـ"ريهانا" بعد انفصالها عن الملياردير حسن جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مطربة الهيب هوب العالمية "ريهانا"، الغلاف الرئيسي لمجلة i-D، وهو الظهور الأول لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، بعد علاقة دامت لأكثر من ثلاثة سنوات بدأت عام 2017.

وخضعت المطربة الأكثر دخلاً في العالم، لجلسة تصوير ارتدت فيها جميع أزياءها باللون الأسود، في إشارة منها للدمج الجديد بين عالم الموضة والموسيقي الذي حرصت على الجمع بينهما الفترة الأخيرة بعد اقتحامها عالم الموضة.





ووفقاً لصحيفة "ويكلي ويك"، فإن المغنية العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة أخرى لحياة العزوبية، بعد ان أقتربت من الزواج رسمياً بحسب تصريحاتها السابقة بتخططيها لإتمام مراسم الزفاف.

وأكدت الصحيفة في تقريرها وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ، بدون ذكر ان أسباب او خلافات بينهما، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال الذي لم يؤثر عليها بالسلب.

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وفي تحليل جديد نشرته المدونة الشهيرة شالون ليستر، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلاً عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أبرزت فيه بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال نجمة الهيب هوب العالمية والملياردير السعودي، وأكدت أن من بين تلك الأسباب إجبار جميل لريهانا على تناول وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.













وارتبط اسم نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، بالكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فأرتبط أسمها مسبقاً بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.

وتنتظر ريهانا الشهر الجاري، طرح مجموعتها الجديدة من Valentine's Day Savage x Fenty، ضمن خطوط إنتاجها الشهيرة.