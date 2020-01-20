شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تسافر إلى السعودية من أجل تصوير فيلم "مش أنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة حلا شيحة أنها تسافر خلال الأيام المقبلة إلى السعودية لتصوير عدد من مشاهد فيلم "مش أنا" الذى يجمع بينها وبين النجم تامر حسنى حيث انتهت من حوالى تصوير نصف مشاهدها ضمن العمل فى الديكورات المختلفة التى يعيدها إلى السينما منذ غياب 13 عاما حيث كانت آخرأعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب، وتجسد حلا ضمن فيلمها الجديد فتاة دمها حفيف وتحمل صفات مميزة تكشفها ضمن الاحداث .



حلا شيحة

ووصفت حلا شيحة لنا سابقا فى تصريحات خاصة أن تامر حسنى نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاحا كبيرا وإيرادات عالية مشيرة أنها تتوقع للفيلم بقولها "هيكسر الدنيا".

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فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.



حلا

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.