شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب نارية ورقص.. محمد رمضان ينشر كواليس حفلته في الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بصور من كواليس حفلته، التى أقامها في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتى ظهر فيها على المسرح وسط حضور جماهيري ضخم، وفي الخلفية الألعاب النارية.

وكان النجم محمد رمضان قد طرح كليب لأحدث أغانيه المصورة "رايحين نسهر"، والأغنية اقتربت من تحقيق مشاهدات بلغت أكثر من 18 مليون مشاهدة منذ طرحه فى أول العام الحالى، حيث أثار الكليب إعجاب قطاع كبير من عشاق رمضان.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثاني بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016

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واستأنف المخرج محمد سامى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد فترة توقف، بسبب إجازات رأس السنة، وانشغال بطل العمل محمد رمضان بإحياء أكثر من حفل غنائي، وذلك بعد تصويره عدداً من المشاهد قبل فترة التوقف والتى جمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى البطولة.