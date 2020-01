شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساطير × صورة واحدة.. دينكلاج ودى كابريو وآل باتشينو فى حفل جوائز SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين في توزيع جوائز " SAG Awards " الذي حضره عدد هائل من نجوم العالم، صورة تجمع ثلاثة أساطير في عالم السينما والدراما نجحوا في السيطرة على المشهد في عام 2019، بمسلسلاتهم وأفلامهم التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية.

وضمت الصورة النجم العالمي آل باتشينو ، الذي شارك في بطولة فيلم The Irishman ، بالإضافة إلى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الذي قام ببطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والممثل العالمي بيتر دينكلاج نجم السلسلة الشهيرة Game of thrones، التي عرض أخر مواسمها في مايو الماضي.

آل باتشينو وليوناردو دي كابريو وبيتر دينكلاج

وفاز نجم هوليوود الشهير براد بيت، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon a Time in Hollywood "، بينما فازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " Marriage Story "، بينما كانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم " Marriage Story " ، و نال النجم العالمي جواكين فونيكس جائزة أفضل ممثل للعام وذلك عن دوره في فيلم " joker " .

وكانت جائزة أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير من نصيب سام روكويل ، بينما نالت النجمة ميشال ويليامز جائزة أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير، و كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series: " من نصيب مسلسل " Game of Thrones " و الذي حقق نجاح كبير حول العالم ، في حين كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: " من نصيب " Avengers: Endgame ".