شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم GUNS AKIMBO فرصة دانيال رادكليف للتخلص من لعنة هاري بوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم دانيال رادكليف واحد من أهم نجوم هوليود الذين يتمتعوا بشهرة كبيرة، وذلك بفضل سلسلة هاري بوتر الذى قام ببطولتها في صغره، وحققت نجاحات كبيرة ليرتبط به جمهور كبير حول العالم.

رغم النجاحات التي حققها دانيال رادكليف في صغره إلا أنه حتي الآن لم يقم بعمل يضاهي ما حققه من إنجازات كبيرة خلال سلسلة هاري بوتر مما جعل البعض يروها لعنة وشبح يطارد الممثل الشاب الذي قام ببطولة أكثر من فيلم بعد هاري بوتر ولم يحالفه التوفيق في أياً منها بتحقيق نفس ردود أفعال هاري بوتر.

وبالتالي فما أن طرحت الشركة المنتجة لأحدث أفلامه البرومو التشويقي لفيلمه الأخير GUNS AKIMBO حتي طرح الكثيرون هذا التساؤل مرة أخري وما إذا كان سيتمكن دانيال رادكليف من استخدام سحرهاري بوتر مرة أخري لإنجاح فيلمه الأخيرأم أنها سيظل يعيش علي ما مضي؟!.

جديربالذكر أن دانيال رادكليف ظهر خلال برومو فيلمه الأخير بشكل تشويقي للغاية، حيث ظهر وهو يمسك أكثر من مسدس في كلتا يديه، .. والذى عاني أثناء امساكهن بيدين بهما مسامير ربطت اليدين بالسلاح الذى لم يستطع التخلص منه مثلما ظهر خلال البرومو حيث كان يهرب من مطاردة كبيرة طوال الأحداث.

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ومن المفترض طرح الفيلم في دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثامن والعشرين من الشهر المقبل، .. وهو الفيلم الذي تدور أحداثه تدور في قالب أكشن وكوميدي في نفس الوقت.