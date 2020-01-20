شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من أحمد خالد صالح لوالده الراحل فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الراحل الفنان خالد صالح، قبل أيام من المناسبة، المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، ونشر صوراً تجمعه معه والده عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب أحمد خالد صالح، :" كل سنة وأنت أن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا أني ابنك، رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل إلي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم علي خير".

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وفى سياق آخر، يشهد مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، أول تعاون فنى يجمع الفنانين الشابين أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بعد اعلان خطبتهما يوم 23 من شهر ديسمبر الماضى، حيث احتفلا الثنائى بخطبتهما فى حفل أقيم بمنزل والد هنادى الموسيقار هانى مهنى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضاً الفنانين أبرزهم تامر حسنى الذى فاجأ العروسين بحضوره.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

أحمد خالد صالح يصور حالياً مشاهده فى مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف اسلام حافظ وبطولة عمرو يوسف والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، كما ينتظر استئناف مشاهده الأخيرة فى فيلم "شريط 6" مع خالد الصاوى والمخرج محمد سلامة حيث يتبقى له مشاهد معدودة ويودع العمل نهائياً.