شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: بكاء لبني عبد العزيز بسبب فراق ماجدة ومرض نادية لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة دلال عبد العزيز تفاصيل لقائها بالنجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز فى عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، وقالت لـ"الخليج 365": "أول ما لمحتها فى العزاء جريت عليها وحضنتها وفضلت تعيط وتقولى أنتوا بعدتوا عنى، رديت عليها قولتلها حقك عليا أنا عارفة إن مقصرة فى حقك".

وأضافت الفنانة دلال عبد العزيز: لبنى عبد العزيز رقيقة ومشاعرها بسيطة وهذا كان سبب بكائها، وقلت لها أن سبب انشغالى وعدم سؤالى عنها لأنها دائما تكون خارج مصر فى دولة أمريكا مع بناتها فدائماً متواجدة خارج البلاد، ولكن هناك من يطمئن عليها باستمرار مثل الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والفنان الكبيرسمير صبرى".

وأكدت دلال عبد العزيز، أنها طلبت منها أن تأخذها هى والفنانة ميرفت أمين ورجاء الجدواى فى أي يوم لكى تخرج معهن، ومحاولة إسعادها الا أنها رفضت وقالت أنها تحب التواجد فى المنزل وتذهب للإذاعة فقط، موضحة أن لبنى عبد العزيز كانت متأثرة بوفاة الفنانة ماجدة وتأثرت أكثرحينما علمت بدخول نادية لطفى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

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وكانت لبنى عبد العزيز قد أجهشت فى البكاء خلال تقديمها واجب العزاء فى رفيقتها وصديقتها الراحلة ماجدة الصباحي، أمس الأحد، وتواصل ”الخليج 365” معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة:" كنت متأثرة جداً فى عزاء صديقة عمرى ماجدة الصباحى، بعد خسارتى الكبيرة فى فقدان هذه الصديقة.. ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم، وتطمئن عليا وآخرمرة شوفتها كنا عند نادية لطفى".

وتنهدت لبنى عبد العزيز للحظات، وأكملت "الحمد الله أنا محبوبه من كل الناس، بس مش مختلطة بالوسط الفنى دلوقتى، وحبيبتى نادية لطفى وميرفت أمين، وسميرغانم، بيسألوا ويطمنوا عليا كل فترة" مضيفة:" مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبي و الإذاعي، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدواراللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.."مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى".

ومن ناحية أخرى انتهت الفنانة دلال عبد العزيز من تصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام للمخرج رامي إمام وإنتاج سيرجى تأليف أيمن بهجت قمر، والمقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر دلال عبد العزيز عرض فيلمها الأخير "أعز الولد" فى السينمات بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، وإخراج سارة نوح، وتبحث الجهة المنتجة عن موعد نهائى لطرح الفيلم الذى تدورأحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق.