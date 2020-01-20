شكرا لقرائتكم خبر عن عرض موسيقي مبهر في قلب باريس للمطالبة بإصلاح نظام التقاعد في فرنسا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مغنيون وموسيقيون من أوركسترا أوبرا باريس حفلاً موسيقياً أمام قصر جارنيه في باريس، وهو الأول لهم فى عام 2020 وذلك كجزء من حملة الإضراب والاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمام حشد كبير من الفرنسيين والسياح والمضربين، قدمت الأوركسترا والجوقة من أوبرا "تروايان"، لبرليوز التي تقدم عادة مع عرض بالية الأوبرا السنوي.



من العرض من العرض

و حسب موقع " connexionfrance " أن أعضاء الأوركسترا يستفيدوا حاليا من نظام التقاعد الخاص، والذي من المحتمل أن يختفي تماما بموجب اقتراح الحكومة لنظام آخر للتقاعد .



من العرض من العرض

فقد اجتمعوا أمام أوبرا جارنييه في العاصمة باريس أول أمس السبت 18 يناير لإظهار معارضتهم لهذه الخطط ، و كجزء من حركتهم، قاموا بحفل موسيقي غير رسمي في الهواء الطلق لكي يشاهده كل الصحفيين وأفراد الشعب .

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شمل الإضراب 200 موسيقي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والموظفين، بما في ذلك راقصات الباليه، ومغني الكورال، والمسرحيين الموجودين وراء الكواليس، كما حضر الحفل أيضا بعض أعضاء شركة المسرح الكوميدية المرموقة la Comédie-Française ، التي لديها أيضا "نظام معاشات خاص" خاص بها سيكون معرضا للخطر في ظل النظام الجديد المقترح.

يذكر أن على مدار شهر ونصف شهر من الإضرابات، تم إلغاء عدد من العروض التي كان من المقرر تقديمها في دار الأوبرا في باريس، من ضمنها ثلاثة عروض لـ"حلاق إشبيلية" في الأيام الأخيرة.

من جهه أخري يشار إلى أن دار الأوبرا في باريس ومسرح الكوميديا الفرنسية هما المؤسّستان الثقافيتان تستفيدان من نظام تقاعد خاص.