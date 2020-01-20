شكرا لقرائتكم خبر عن سر التغريدة الغامضة للنجمة شريهان عن صفحة جديدة فى عمرها تكتب بماء الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة شريهان بين الحين والآخر على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى لإطلاع جمهورها على آخر أخبارها وتهنئتهم بالمناسبات الوطنية والدينية، ولكن خرجت فنانة الاستعراات الأولى فى مصر هذه المرة بإطلالة غامضة، حيث كتبت عبر تويتر، مجموعة من التغريدات غير واضحة المعنى، مثل "يوم جديد جميل في عمري .. أنا فخورة" لتعقبها بتغريدة أخرى بعد ساعة: "وصفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمري".



شريهان تغرد على تويتر

واختتمت الفنانة شريهان تغريداتها بعبارات أخيرة: "من 22 عام إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال كنتي أمنية وحلم كبير في قلبي وروحي "صعب" لكن كنت بحلم وبتمني !! الحلم كان لا يتلخص أبداً أو فقط في الإسم و الشكل أو الملامح بل كان في الكائن الإنسان كما ينبغي أن يكون إنسان ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده انا والدنيا والإنسانية".

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وأثارت تغريدات شريهان تفاعلات محبيها من جمهورها، واختلفت التعليقات بسبب غموض التغريدات فكانت ما بين تهنئة لظهورها ومطالبات بعودتها للظهور فى أعمال فنية وسينمائية، كما اشتملت على دعوات بالصحة وأخرى تدعو لبنتها ودوام الصحة على أسرتها.

وفى وقت سابق، اعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة ماجدة الصباحى ، التى غيبها الموت الخميس 16 يناير عن عمر يناهز 88 عام بعد صراع طويل مع المرض، مشيرة أنها من النساء اللواتى حفرن وسطرن تاريخ مصر .

وقالت الفنانة القديرة شريهان:"فقدنا ماجدة مصر و العالم العربي رائدة مصرية عظيمة، من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا وقلوب الوطن العربي. عزائي لحبيبتي ابنتها الغالية غادة نافع وأسرتها الكريمة وجمهورها. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأَجل مسمى. ماجدة الصباحي".