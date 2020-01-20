شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللقطات الأولى من كواليس تصوير فيلم "مش أنا" لتامر حسنى وحلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حلا شيحة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، اللحظات الأولى من كواليس فيلمها "مش أنا" الذي يشاركها في بطولته النجم تامر حسني، عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وأضافت شيحة على الفيديو الذي تم التقاطه من كواليس تصوير فيلم "مش أنا"، أغنية "أجمل هدية" لتامر حسني، داخل إحدى الأماكن المغلقة استعداداً لالتقاط المشاهد الاولي من الفيلم.



جانب من كواليس تصوير الفيلم

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وتجسد شيحة دور رسامة خلال أحداث فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية معه، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.