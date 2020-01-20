شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات آل عامر تميمة حظ ياسمين صبري في مسلسلاتها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفاءل النجمة ياسمين صبرى بمشاركة نجمات أل عامر فى أعمالها وذلك بعدما استعانت بالنجمة وفاء عامر فى مسلسل "حكايتى" الذى خاضت به أولى بطولاتها بالدراما التليفزيونية وشاركت وفاء بظهور خاص وبارز خلال الأحداث، وفى ثانى بطولاتها فى الدراما هذا العام مسلسل "فرصة تانية" تشارك أيتن عامر بظهور خاص أيضاً ولكن بدور بارز ومهم ويغير مجرى الأحداث.



ياسمين صبرى

وأكدت ياسمين فى أكثر من مناسبة أنها تحب وفاء عامر وتعد الأقرب لها فى الوسط الفنى، خاصة أن أول ظهورلياسمين صبرى فى عالم التمثيل كان فى مسلسل "جيل الحلال" للنجم الراحل محمود عبد العزيز وجسدت وفاء دور والدة ياسمين خلال الأحداث، وبعدها شاركت ياسمين فى مسلسل بعنوان "شطرنج" مع المنتج محمد فوزى بعد ترشيح من وفاء عامر، ولذلك تكون هناك رغبة من ياسمين فى التعاون معها أو مع شقيقتها أيتن فى أعمالها الجديدة بعد اسناد البطولة لها.



وفاء عامر

مسلسل "فرصة تانية" فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته دياب، ايتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعي رومانسى.



ايتن عامر

وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر،أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.