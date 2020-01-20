شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يدشن حسابا جديدا على"تيك توك" .. شوف أول فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن النجم حمادة هلال حسابا جديدا على تطبيق "تيك توك"، وذلك لنشر بعض المقاطع، والتفاعل مع الجمهور من خلاله، لا سيما أن حمادة واحد من نجوم السوشيال ميديا، وظهر اسمه فى الترند أكثر من مرة.

"تيك توك"، من التطبيقات التى ستساعد حمادة هلال على الانتشار سريعا، حيث يمتلك حمادة العديد من الأغانى المتنوعة ما بين الأغانى الحزينة والكوميدية والدرامية وحتى الوطنية.

حمادة نشر أول فيديو له على "تيك توك"، حينما كان يتلقى تدريباته فى "الجيم"، وسأله أحدهم "بتلعب ايه"، فقال له "بلعب باى"، على طريقة "تشرب ايه ... أشرب شاى"

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@hamadahelal بلعب باي ???? #حماده_هلال♬ original sound - hamadahelal

ووصل حساب حمادة حتى الآن 36 ألف متابع، و50 ألف اعجاب بالفيديو الذى قام بنشره، وتنوعت التعليقات ما بين التعليقات التى ترحب فيه فى عالم "تيك توك"، وتعليقات أخرى تطالبه بمزيأ من الفيديوهات.

مؤخرا، أعرب حمادة عن سعادته بسبب ردود أفعال أحدث أغانيه الذي طرحها علي طريقة الفيديو كليب مؤخراً، وحملت اسم "أوه لا لا" حين أكد على أنه منذ طرح الأغنية بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020، وهو يشعر بسعادة كبيرة خاصة أنهم راهنوا علي طرح الأغنية بشكل مختلف حيث تم تصويره بطريقة الانيميشن.

كما أكد حمادة هلال أنه يحب الأنيميشن إلي حد كبير، وبشكل خاص أفلام ديزني التي تحقق نجاحات كبيرة، وبسؤاله متي يعود حمادة هلال إلى السينما مرة أخرى قال : "السينما وحشتني إلي حد كبير خاصة مع التركيز خلال السنوات القادمة بأعمال درامية بداية من "ولي العهد" وحتي "ابن أصول"، إلا أنني اتمني دائماً أن أعود للسينما بعمل فني مختلف، خاصة أن السبب وراء ابتعادي لا يتعلق سوى بالورق، فأتمني وجود ورق جيد اعود من خلاله مرة أخري لعالم السينما".