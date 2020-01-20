شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تنعي فنان مصري قدم الإمبراطور زورج في فيلم "TOY STORY"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت شركة ديزني عبر حسابها بموقع "فيس بوك" الفنان المصرى سمير البنا، الذى توفي السبت الماضى، وشارك فى عدد كبير من أعمال ديزني المدبلجة في بدايات دخولها الى المنطقة العربية، مؤكدة أنه خسارة كبيرة.

وكتبت فى منشور لها: "خسارة جديدة وصوت ذهبي شارك في العديد من أفلام ديزني الهامة يغادرعالمنا.. توفى مساء يوم السبت الماضي الفنان المصري القديرسمير البنا، وهو من الفنانين الأوائل الذين شاركوا بأصواتهم في العديد من أعمال ديزني المدبلجة في بدايات دخولها إلى المنطقة العربية".



ديزنى تنعى فنان مصرى

وتميزت معظم أدوارسمير البنا مع ديزني بالشروالحدة، وذلك بسبب خامة صوته العميقة والمميزة.

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ولعل أشهر ماقدمه البنا هو شخصية القاضي الظالم فرولو من فيلم "أحدب نوتردام" والإمبراطور زورج من فيلم "حكاية لعبة ٢" والغوريلا كيشاك من فيلم "طرزان" وقائد الحرس تيمور من فيلم "علاء الدين" وعنكوب من فيلم "كوكب الكنز المفقود" والديناصوركرون من فيلم "ديناصور" والشريرأسطى من فيلم "بينوكيو" والراوي من فيلم "هرقل".. والعديد من الشخصيات المميزة الأخرى.



ديزنى

واختتمت نعيها قائلة :"نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة، ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله سمير البنا وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى أزاحت شبكة ديزنى الستارعن أول تريلر وبوستر لفيلمها الجديد Stargirl، الذى من المقرر بدء عرضه يوم 13 مارس المقبل، على شبكة البث، الفيلم يدور فى إطار رومانسى وكوميدى ودراما، ويدور فيلم الدراما والكوميديا الجديد حول ولد يصبح مفتونًا بالطالبة الغامضة، التي تدعى Stargirl، والذى يقضى وقته فى محاولة معرفة المزيد عنها.