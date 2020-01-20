- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تنعي فنان مصري قدم الإمبراطور زورج في فيلم "TOY STORY"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت فى منشور لها: "خسارة جديدة وصوت ذهبي شارك في العديد من أفلام ديزني الهامة يغادرعالمنا.. توفى مساء يوم السبت الماضي الفنان المصري القديرسمير البنا، وهو من الفنانين الأوائل الذين شاركوا بأصواتهم في العديد من أعمال ديزني المدبلجة في بدايات دخولها إلى المنطقة العربية".
ديزنى تنعى فنان مصرى
وتميزت معظم أدوارسمير البنا مع ديزني بالشروالحدة، وذلك بسبب خامة صوته العميقة والمميزة.
ولعل أشهر ماقدمه البنا هو شخصية القاضي الظالم فرولو من فيلم "أحدب نوتردام" والإمبراطور زورج من فيلم "حكاية لعبة ٢" والغوريلا كيشاك من فيلم "طرزان" وقائد الحرس تيمور من فيلم "علاء الدين" وعنكوب من فيلم "كوكب الكنز المفقود" والديناصوركرون من فيلم "ديناصور" والشريرأسطى من فيلم "بينوكيو" والراوي من فيلم "هرقل".. والعديد من الشخصيات المميزة الأخرى.
ديزنى
واختتمت نعيها قائلة :"نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة، ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله سمير البنا وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
من ناحية أخرى أزاحت شبكة ديزنى الستارعن أول تريلر وبوستر لفيلمها الجديد Stargirl، الذى من المقرر بدء عرضه يوم 13 مارس المقبل، على شبكة البث، الفيلم يدور فى إطار رومانسى وكوميدى ودراما، ويدور فيلم الدراما والكوميديا الجديد حول ولد يصبح مفتونًا بالطالبة الغامضة، التي تدعى Stargirl، والذى يقضى وقته فى محاولة معرفة المزيد عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ديزني تنعي فنان مصري قدم الإمبراطور زورج في فيلم "TOY STORY"..اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.