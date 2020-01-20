شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحتفل بعيد ميلاد نجلتها لولوة مبكرا X 5 رسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شريهان على الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها لولوة مبكرا ، حيث وجهت لها عدد من الرسائل عبر حسابها على تويتر، واصفه كيف استقبلت يوم ولادتها مشيرة إلى أن اليوم اتكتب بماء الذهب في صفحات عمرها.

وبدأت شريهان رسالتها الأولى قائلة:" يوم جديد جميل في عمري .. أنا فخورة مضيفه فى رسالتها الثانية وصفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمرى".

وفى رسالتها الثالثة لنجلتها ، قالت:"من 22 عاما إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال كنتي أمنيه وحلم كبير في قلبي وروحي "صعب" لكن كنت بحلم وبتمني الحلم كان لا يتلخص أبداً أو فقط في الاسم و الشكل أو الملامح بل كان في الكائن الإنسان كما ينبغي أن يكون إنسان ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده أنا والدنيا والإنسانية".

وأكملت فى رسالتها الرابعة، قائلة: " وفي يوم 27 ديسمبر عام 1994 أراد ربي يا حبيبتي بإرادته سبحانة وتعالى برجل حقاً إنسان كان لي هو كل شيئ. وأجبر به عمري و روحي وعوضني به خيراً كثيراً وكبيراً بوالدك العظيم وآسرته الكريمه.. و يوم 22 إبريل عام 1997 أكرمني ربي مجدداً بكي أنتي يا لولوة من من احترمه وأحبه قلبي".

واختتمت رسالتها الخامسة، قائلة:" أصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي .. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لولوة".

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رسالة شريهان



شريهان



شريهان

تجرى النجمة شريهان بروفات العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله، مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.

احتفلت الفنانة شريهان، بعيد ميلادها الـ55، يوم 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.

وفى رسالة مؤثرة من الفنانة شريهان للتعبير عن شكرها لكل من هنئها بمناسبة عيد ميلادها، قالت الفنانة الاستعراضية، فى تدوينه عبر حسابها على إنستجرام: "كل ثانية فى عمرى بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبى وتقديرى وسعادتى.. قلبى بيشكركم جميعًا.. شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبى فى يوم عيد ميلادى.. حبكم حياة".