شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس يكرم الراحل هيث ليدجر عقب فوزه بجائزة "SAG"عن أفضل ممثل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى خواكين فينيكس، نجم فيلم joker على تكريم الممثل الراحل هيث ليدجر الذى سبقه في تجسيد شخصية الجوكر في فيلمه THE DARK KNIGHT، عام 2008، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "SAG"، حيث قال فينيكس: "هيث ليدجر ذهبت ولكن بالتأكيد لم تنس".

وفى حفل جوائزSAG ، أمس الأحد، تلقى الممثل الراحل تكريمًا من خواكين فينيكس، وذلك بعد فوز نجم "Joker" بجائزة أفضل ممثل رئيسى فى دوررائد، فيما سبقه ليدجر بتصويرالشرير للكتاب الهزلى فى فيلم "The Dark Knight" لعام 2008 وفاز بالعديد من الجوائز، بما فى ذلك جائزة الأوسكاروجائزة جولدن جلوب وجائزة SAG.

وبينما يكرم اليوم فينيكس بجائزة SAG، وبعد حصوله على جائزة جولدن جلوب، إضافة إلى أنه مرشح لجائزة الأوسكار لعام 2020، وذلك عن دوره فى فيلم Joker، فإنه فى طريقه لجمع نفس الجوائز الثلاث لهذا الدورمثل هيث ليدجر، لذا قال نجم فيلم الجوكر، "حقًا، أنا أقف هنا على أكتاف الممثل المفضل لدى.. هيث ليدجر"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN".

Advertisements

توفى ليدجر فى عام 2008 ، وكان عمره حينها 28 عامًا، بالإضافة إلى تكريم ليدجر، قال فينيكس خلال كلمته عقب التكريم بالجائزة، "ليوناردو دى كابريو، الذى تم ترشيحه لجائزة "Once Upon a Time... in Hollywood"، لقد كنت مصدر إلهام لأكثرمن 25 عامًا بالنسبة لى ولعديد من الأشخاص الآخرين".



خواكين فينيكس يفوز بجائزة SAG عن أفضل ممثل

كما قال فينيكس، لنجم "Ford v Ferrari"، كريستيان بايل، إنه لا يتحول أبدًا إلى أداء سىء وإنه مثير للغضب، كما وصف أداء آدم درايف في فيلم "Marriage Story"، بأنه "مدمر"، كذلك أضاف في حديثه عن تارون إيجرتون، نجم"Rocketman" ، أنه "لا يستطيع الانتظار لمعرفة ما الذى تفعله".