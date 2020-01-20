شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصلة هزار سيرين عبد النور ترفع شعار "الصلح خير" مع طفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو مع طفلها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام أمس، وهو يداعبها بوصله هزار شرسة قررفيها "خربشة" وجهها، وعلقت قائلة "اه هيك بيلعبوا الصبيان؟، دمرني لا وآخر شيء بدو يقبعلى سني".

وسرعان ما انتشرت التعليقات من قبل متابعيها وبعض أصدقائها، وحصد الفيديو أكثر من مليون و550 ألف مشاهدة بعد مرور يوم على نشره عبر حسابها الشخصي.

وفي صورة جديدة نشرتها النجمة اللبنانية منذ قليل، بصحبه طفلها، أعلنت فيها "الصلح"، بعد انتهاء المعركة التي قرر طفلها خوضها أمس معها بشكل كوميدي، وعلقت على الصورة قائلة " بعد المصارعة الحرة يللي كنا فيها بالفيديو قبل هل البوست، في هدنة وغمرة وبسمة وقلبي بدوب".

وتحي النجمة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، يوم الخميس 13 فبراير المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

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الفنانة سيرين عبد النور تعد واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها.

سيرين عبد النور نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بنيولوك غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما رأى البعض أنها ارتدت "باروكة" فقط.

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.