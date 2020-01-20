بعد21 عامًا من طرحها.. محمد منير يكشف عن المقطع المحذوف من "سيا سيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أولى خطوات الفنان محمد منير للتغلب على أحزانه برحيل ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا يزيد، طرح الكينج، أمس على يوتيوب كواليس تسجيل أغنيته "سيا سيا" التي طرحها عام 1999 بألبوم "الفرحة"، وصور الكليب الخاص بها عام 2000 مع المخرج سعيد الماروق.

منير ظهر بالكليب مع الموزع الموسيقي عمرو محمود، أثناء استماع مقطع تم حذفه قبل طرح الأغنية، ويقول فيه: "ميل عليا ميل، ميل عليا تاني، ميل عليا وقال لي بحبك يا سمراني".

"سيا سيا" تعني بالنوبية الطائر الصغير، كلمات أحمد المستشار، وألحان مصطفى الكياني، وتوزيع عمرو محمود، وتعد أولى الأغنيات المصرية التي تقدم بموسيقى الراب.

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الفنان محمد منير استقبل الاثنين الماضي العزاء في محمد أبا يزيد، بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وحضر العزاء نخبة من الفنانين والوزراء، منهم عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ود. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وغيرهم.

وكتب منير بعد العزاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمس كان عزاء أخي وتوءم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود أبا يزيد، لم أشعر بالعزاء.. كان لقاء مع التسامح والحب والدفء شعرت أمس أننا نملك قدرة الحب معًا...".

واختتم: "باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكرًا لكم جميعًا، رحم الله محمود أبا يزيد.. وسبحان من له الدوام".