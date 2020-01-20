محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يطلب "شادي" أحمد مجدي من الفنان "ماجد الألفي" تامر فرج التعاقد مع المغني الشهير أبو للغناء في حفل سيُقام في الفندق.
وتشهد الحلقة 16 قيام شقيق "زين" أحمد خالد صالح، بتسليم الشرطة كارت ميموري، لم يتمكن من فتحه بسبب كلمة السر، ويعتقدوا أنه سيحل لغز مقتله.
يعتذر شادي لـ"فرح" أسماء أبواليزيد، ويعترف لها أنه تسرع في عرضه الزواج عليها أمام الناس، ويطلب منها أن تسامحه لكنه يخشى أن تتركه، وتعده بأنها ستبقى معه، كما تطلب منه أن يبحث عن والدته التي تركته قبل سنوات ولا يعرف عنها شيء.
مسلسل الآنسة فرح يُعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .
مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر "الآنسة فرح16".. أحمد مجدي يعتذر لأسماء أبواليزيد ويبدأ بالبحث عن والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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