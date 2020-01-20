أبطال "العارف" ينتهون من تصوير مشاهدهم في ماليزيا ويعودون إلى القاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد فترة استغرقت 10 أيام، انتهى أبطال فيلم "العارف" من تصوير أخر مشاهدهم في ماليزيا.

المشاهد جمعت بين الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والفنان محمد ممدوح "تايسون" الذي يشارك كضيف شرف، ليعود فريق العمل إلى القاهرة اليوم الاثنين، لييدأ بعد ذلك المخرج أحمد علاء فى عمليات المونتاج والميكساج تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وطرحت شركة سينرجى فيلمز – المنتجة للفيلم "التيزر" الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائي، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، على أن تتطلق الدعاية نهاية شهر فبراير المقبل.