نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفي مستقرة.
وأكدت "نهال" في تصريح خاص لمصراوي، أن نادية لطفي لم تغادر غرفة العناية المركزة حتى الآن، ولا يوجد "جديد" في حالتها الصحية، إلا أن الأطباء أكدوا استقرار الحالة.
وكانت الفنانة نادية لطفي، قد تعرضت لوعكة صحية منذ أيام، استلزمت نقلها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.
نادية لطفي من مواليد 1938، تعتبر من أشهر نجمات الجيل الذهبي للسيمنما، لها عدد كبير من الأعمال أبرزها "النظارة السوداء"، الناصر صلاح الدين"، "الخطايا"، السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، وغيرها.
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