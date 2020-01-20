أول رسالة من زوج نانسي عجرم بعد اتهامه بالقتل العمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في أول تعليق له، بعد حادث اقتحام منزله، على يد أحد الملثمين، كتب دكتور فادي الهاشم، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، استعان فيها بكلمات للكاتبة ج. ك. رولينج، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة.

وكتب "فادي": "تقدم أيها الغريب، ولكن تحمل نتيجة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فلو كنت تبحث عن كنز تحت أرضنا، لن تجده، لقد أنذرتك فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز".

وتعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، يوم 5 يناير، لإقتحام من قبل أحد الملثمين، ما أدى لإطلاق "الهاشم" الرصاص عليه، بعد محاولته الوصول لغرفة الأطفال.