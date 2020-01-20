أول تعليق لفريق مهرجان "أنا جدع" على استغلال محمد رجب له دون إذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهر الفنان محمد رجب، وهو يرقص على مهرجان "أنا جدع"، لفريق المهرجانات الشعبية "نجوم مصر"، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "الأخ الكبير".

عضو الفريق ومدير أعماله محمد حلمي "الجنتل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ،يقول: "فوجئنا بما حدث، ومع تقديرنا للفنان محمد رجب، أدهشنا أن المهرجان الذي قدمناه وحقق انتشارا عبر موقع يوتيوب، يقدم بالمسلسل لا بصوتنا ولا باتفاق ولا إذن أو حتى تشاور معنا من أى نوع ".

وأضاف:" بعد انتشار الفيديو تواصل أمس الأحد ممثل للشركة المنتجة مع الشركة المسئولة عن أعمالنا بمختلف التطبيقات وموقع يوتيوب، نحن من جهتنا لا نمانع استغلال الأغنية، ولا نسعى للشوشرة، والأصول تقول مراعاة الحق الأدبي، خاصة ان أعمالنا معروفة ولها نجاحها بالأعمال الدرامية التي نشارك بها، ومنها (السبقانه كسبانه) و(انا جدع ) نفسها في فيلم (ولاد رزق2).

مسلسل"الأخ الكبير"تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض حالياً على شاشة الـ cbc، و من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات .