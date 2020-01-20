أحمد فهمي يشيد بأبطال "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أشاد الفنان أحمد فهمي، بفريق عمل المسلسل الكوميدي "اللعبة"، الذي يعرض حاليا. ونشر "فهمي" البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي". مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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