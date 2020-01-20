تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تنهاء بالبكاء في عزاء «ماجدة»: «محدش بيسأل عني»

أثارت الفنانة المصرية الكبيرة، لبنى عبد العزيز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لها، أثناء جلوسها في عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي أمس الأحد، وهي تبكي بشدة بجوار الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة رجاء الجداوي، شاكية من عدم سؤال أحد عنها، من الوسط الفني.
وحاولت الفناناتان تهدأتها مؤكدين تقصيرهم معها، مشيرين إلى أنها فنانة قديرة والجميع يحترمها ويقدرها.
وبعد انتشار الفيديو تصدر اسم الفنانة لبنى عبدالعزيز، محرك البحث في جوجل، وعبر النشطاء عن تعاطفهم معها، ملقين باللوم على الفنانات اللاتي تجاهلن الفنانات الكبار.
وفي أول تعليق منها على الجدل الذي أثارته بسبب بكائها، أكدت لبنى عبد العزيز، اليوم الاثنين، أنها بكت في العزاء، حزنا على رحيل صديقتها ماجدة وخسارتها لها، موضحة أن الراحلة كانت تسأل عليها يوميا، وتطمئن عليها، وآخر مرة التقتها كانت عند الفنانة نادية لطفي".
وأوضحت أنها لا تختلط بالوسط الفني حاليا، وأن الفنانين الذين يسألون عليها باستمرار، نادية لطفي وسمير غانم وميرفت أمين".