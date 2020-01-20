الأمير هاري يخرح عن صمته: القرار اتخذته من أجل زوجتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - بعد إعلان قصر باكنغهام الملكي البريطاني الصادم أن الأمير هاري Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية، تحدث دوق ساسكس لأول مرة عن ما جرى وكسر صمته.



وعبر الأمير هاري، خلال كلمة ألقاها أثناء مأدبة عشاء رسمية لصالح جمعية الأطفال المستضعفين الخيرية، عن "حزنه الكبير لأنه وصل إلى هذا، مكرراً احترامه واعتزازه بالعائلة الملكية البريطانية".



وقال هاري إن المملكة المتحدة هي مكان يحبه ولن يتغير أبداً، لكنه ليس لديه خيار آخر سوى التخلي عن واجباته الملكية.



وقال: "بمجرد زواجي من ميغان كنا متحمسين. كنا متفائلين وكنا هنا للخدمة. لهذه الأسباب ، يجلب لي حزنا كبيرا أن الأمر قد وصل إلى هذا".



وتابع هاري: "القرار الذي اتخذته جاء من أجل زوجتي. كان هناك الكثير من المحادثات بعد سنوات عدة من التحديات. أنا أعلم أنني لم أكن دائما على صواب، لكن فيما يتعلق بذلك لم يكن هناك خيار آخر".



وفي الأيام الماضية كانت الملكة وأفراد أسرتها يعملون مع المسؤولين على التفاصيل العملية لتنفيذ هذه الخطوة لهاري (35 عاماً) وزوجته الأميركية الممثلة السابقة ميغان ماركل (38 عاماً). تابعي المزيد: بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية :الأمير هاري وميغان هدف لنتفليكس

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