عادل إمام ومحمد رمضان ويسرا يتنافسون.. "الخليج 365" ترصد أبرز مسلسلات رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - وضحت بنسبة كبيرة أبرز المسلسلات المصرية المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم 2020، حيث نرصد في التقرير التالي أبرز من تعاقدوا فعلياً سواء من حيث تعاقدات الإنتاج، والمخرجين، وكذلك الممثلين، وجاء من أبرز من انتهوا من تصوير المسلسلات مبكراً الزعيم عادل إمام، والفنان يوسف الشريف، ومنهم من بدأ التصوير فعلاً كمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"نساء من ذهب" و"سيف الله" لعمرو يوسف. وتلك قائمة بأبرز دراما رمضان 2020 للمسلسلات المصرية المشاركة، وجاء منها:



1 - مسلسل «البرنس » بطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، وعبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنّانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من تأليف وإخراج محمد سامي.

محمد رمضان



2 - مسلسل «فالنتينو» بطولة كل من: عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، سليمان عيد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة. وتدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل «فالنتينو»



3 - مسلسل «نساء من ذهب» انضم كل من الفنّانة روجينا، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، وصبري فواز، وبدرية طلبة إلى قائمة ضيوف الشرف بالمسلسل الذي تقوم ببطولته كل من الفنّانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب وهالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان. والمسلسل مأخوذ من «فورمات » أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائي للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، وبالفعل تمّ ترشيح العديد من الفنّانين كل واحد يظهر في حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هي أقرب إلى «السيت كوم».

نادية الجندي ونبيلة عبيد



4 - مسلسل «اتنين في الصندوق» للفنّان حمدي الميرغني، وأوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، انتصار، نهى عابدين.

مسلسل «اتنين في الصندوق» للفنّان حمدي الميرغني



5 - مسلسل «سيف الله » بطولة كل من الفنّان عمرو يوسف، بيومي فؤاد في دور (مسيلمة بن ثمامة الحنفي)، بسنت شوقي، لبنى ونس، نشوى مصطفى في دور (هند بنت عتبة)، سوسن بدر في دور (سجاح بنت الحارث)، أحمد فؤاد سليم في دور (عمرو بن هشام «أبو جهل»)، يوسف شعبان (الوليد بن المغيرة)، منذر رياحنة، محسن محيي الدين، حمدي الوزير في دور (طلحة بن خويلد)، من ﺇﺧﺮاج رؤوف عبد العزيز وﺗﺄﻟﻴﻒ إسلام حافظ وقصة عباس محمود العقاد.

مسلسل «سيف الله »



6 - مسلسل «فرصة تانية» بطولة الفنّانة ياسمين صبري، وأيتن عامر، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، عمر الشناوي، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، وتميم عبده، وإنتاج سينرجي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية لمحمد سيد بشير. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول «الفرصة التانية» في حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التي يمر بها الإنسان.

الفنّانة ياسمين صبري



7 - مسلسل «القاهرة كابول» تدور أحداثه في إطار تشويقي بوليسي، وبطولة كل من حنان مطاوع التي وقعت رسمياً على المشاركة في بطولته، كما يشاركها البطولة كل من: طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

مسلسل «القاهرة كابول»



8 - مسلسل «ونحب تاني ليه» تخوض به ياسمين عبد العزيز الماراثون الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته النجوم: شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وسمر مرسي، ومازالت المفاوضات جارية على بقية الممثلين، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين عبد العزيز



9 - مسلسل «الاختيار» لـ أمير كرارة الذي من المقُرّر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2020، حيث يجسد من خلاله شخصية ضابط الصاعقة المصرية الراحل أحمد منسي، الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية، ويشاركه البطولة أحمد العوضي الذي يسجد شخصية الإرهابي "عشماوي" خلال أحداث المسلسل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، صلاح عبد الله، إياد نصار، ودينا فؤاد، وسارة عادل، محمد رجب، أشرف مصيلحي، وآخرون، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

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مسلسل «الاختيار» لـ أمير كرارة



10 - مسلسل «الفتوة» للنجم ياسر جلال، ويشارك في بطولته كل من: مَي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد السعدني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدي صادق، وعدد آخر من الفنّانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداث المسلسل في حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية (شرق القاهرة).

مسلسل «الفتوة» للنجم ياسر جلال



11 - مسلسل «لعبة النسيان»، بطولة دينا الشربيني، وحالياً تجري مفاوضات مع النجم أحمد السعدني ليشارك في بطولة العمل، بالإضافة لهنا شيحة، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إخراج هاني خليفة، وتأليف تامر حبيب.

دينا الشربيني



12 - مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يلعب بطولته النجم أحمد عز، وستشاركه البطولة هند صبري، وهشام سليم والفنّان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ تصويره أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.

هند صبري



13 - مسلسل «حتى لا يطير الدخان» بطولة النجم مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، ومازالت التعاقدات تجري على بقية النجوم، وهو مأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ومن المُقرّر عرضه في رمضان المقبل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.



14 - مسلسل «النهاية - the end» للنجم يوسف الشريف، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق، ومحمد لطفي، ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنّانين. ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتمّ بسرعة البرق، خاصة أنّه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة.

مسلسل «النهاية - the end» للنجم يوسف الشريف



15 - مسلسل «دهب عيرة » للنجمة يسرا، من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، وتأليف مدحت العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل «دهب عيرة » للنجمة يسرا



16 - مسلسل «تيمون وبومبا» للنجوم أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد، ويكتب السيناريو والحوار أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المُتّصِلة، والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.

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