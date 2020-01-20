" كان كيقول" جديد سلمى رشيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - أصدرت الفنانة المغربية سلمى رشيد أول عمل من ألبومها الجديد بعنوان "كان كيقول" عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب" ، الأغنية من كلمات يونس آدم، ألحان محمد الرفاعي، توزيع حمزة الغازي، و تم تصويره في مدينة السينما العالمية ورزازات، تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفتي.

وتدور أحداث الفيديو كليب في قالب كوميدي بمشاركة الممثل المغربي سعيد آيت باجا الذي لعب دور البطل في الكليب.



وكانت سلمى رشيد قد استغلت ، زيارتها لمدينة "ورزازات" جنوب المغرب، لتصوير مشاهد مسلسل جديد، تجسد فيه دور البطولة، لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

وفي الوقت الذي قالت فيه سلمى عند حلولها ضيفة على أحد البرامج المصرية، إنها ستطلق أغنية باللهجة المصرية لتحقيق الانتشار عربياً، إلا أن رشيد اختارت أن تعود إلى جمهورها بأغنية مغربية مائة في المائة، تعاونت فيها مع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية.

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وتكلفت رشيد، بإنتاج العمل الجديد، بنفسها، مرة أخرى وهو الأمر الذي تحرص عليه، لأنها ترفض الاحتكار الذي تفرضه بعض شركات الإنتاج.

إلى ذلك، ينتظر أن تطل رشيد على مشاهدي القناة الثانية، من خلال مسلسل جديد، عنوانه "زهر الباتول"، يجمع عدداً من الممثلين من بينهم ربيع القاطي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى رشيد كان ديو غنائي جمعها مع المطرب الجزائري "موك صايب" تحت عنوان "ماغازيل" ، والذي عرف نجاحاً كبيراً، وحقق أكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، كما توجت قبل أيام كأفضل مغنية مغربية لسنة 2019 بحضور نخبة من نجوم الفن المغاربة والعرب في حفل كبير بمدينة الدار البيضاء.

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