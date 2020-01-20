أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستحيي حفلا يوم الجمعة المقبل على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.
وخاطبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: ”يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام“.
وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال.
وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر آذار/مارس من عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.