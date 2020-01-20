بالفيديو: زيادة وزن شيرين وغناؤها جالسة يعيد الحديث عن حملها

عرض برنامج MBCTrending، المذاع على قناة mbc4، تقريراً حول حفل المطربة المصرية شيرين، الذي أحيته في مدينة جدة يوم الجمعة الماضي.

وظهرت شيرين في الحفل بزيادة وزن ملحوظة مما أثار التساؤلات مجدداً حول ما إذا كانت حاملاً أم لا.

وطبقا لما ذكره التقرير لم تكن زيادة الوزن السبب الوحيد في إثارة التساؤلات، فشيرين وصلت متأخرة قليلاً عن موعد الحفل، وكشفت للجمهور أنها كانت متعبة، كما أنها طلبت ولأول مرة كرسياً بعد نصف ساعة من بدء الحفل، وغنت وهي جالسة.

لكن المذيع صبحي عطري أكد أن شيرين أخبرته في لقاء جمعه بها قبل أسابيع، أن دواء معيناً تستعمله بعد عمليتها يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء، وهذا سر زيادة وزنها، كما أوضحت في السابق أنها ستعلن حملها إذا كانت حاملاً.

والمعروف أن شيرين متزوجة من المغني والملحن حسام حبيب منذ عام 2018، ولديها ابنتان من زيجة سابقة.