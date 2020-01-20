تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح "أبو بكر سالم"، ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربيةالسعودية.
ومن المقرر أن تقدم احلام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبهاويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لطرح ميني ألبوم باللهجة المصرية، وتعد هذه المرة الأولى التي تغني فيها أحلام بالمصري، بعدما اعتاد الجمهور عليها في اللون الخليجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. أحلام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.