الجمعة.. أحلام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح "أبو بكر سالم"، ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية

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ومن المقرر أن تقدم احلام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لطرح ميني ألبوم باللهجة المصرية، وتعد هذه المرة الأولى التي تغني فيها أحلام بالمصري، بعدما اعتاد الجمهور عليها في اللون الخليجي.