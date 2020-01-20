بالصور.. تكريم الاعلامية مها بهنسي في المؤتمر السابع للتميز والجودة

نظمت مؤسسة دايموند بيراميد العالمية، فعاليات المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته السابعة بأحد فنادق القاهرة تحت شعار "معا للرقي والجودة والتميز للإنسانية في الحياة".
وقد قام دكتور مرسال ابراهيم رئيس مؤسسة دايموند بيراميد العالمية للأبحاث الدولية والمؤتمرات بتكريم الاعلامية مها بهنسي كأفضل مقدمة برامج صباحية على قناة تن الفضائية الكارتوناحمد حسن وعازفة الكمان هالة كمال، وتكريم خاص للخطيب الطفل عمر محمد ابراهيم.
الجدير بالذكر ان الاعلامية مها بهنسي هي خريجة آداب إنجليزي جامعة القاهرة، وحصلت على لقب الوصيفة الاولى في مسابقة ملكة جمال مصر للكون 1999 ، التحقت بالعمل الاعلاميفأبدعت في الاذاعة على: "نجوم اف ام" و"دي ار إن".
واخيرا استقرت في "نغم اف ام" وتستعد لتقديم برنامج جديد عليها ولكنها تكتمت على البوح عن تفاصيله الان ، وقد تلألأت في التلفزيون في اكثر من قناة بداية من: التلفزيون المصري بقناتي النيل للمنوعات ونايل لايف، ومن بعده اتجهت الى قناة الحياة فالتحرير وصولا الى طلتها على مشاهديها في قناة تن في برنامج صباح الورد.
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