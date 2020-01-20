شاهد.. أحمد فهمي يُهنئ هشام ماجد وشيكو على نجاح "اللعبة"

نشر الفنان أحمد فهمي صورة البوستر الدعائي لمسلسل "اللعبه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق أحمد على الصوره قائلًا: "دايما مكسرين الدنيا جامدين أوي.. هشام ماجد شيكو"، وانهال عليه تعليقات الإعجاب قائلين: "كان ناقصك تكون موجود في المسلسل"، وآخر: "نفسنا تكون انتوا التلاتة تمثلوا مع بعض تانى". وانهال عليه تعليقات الإعجاب قائلين: "كان ناقصك تكون موجود في المسلسل"، وآخر: "نفسنا تكون انتوا التلاتة تمثلوا مع بعض تانى". تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات. إطار كوميدي لايت حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات. جدير بالذكر أن مسلسل "اللعبة" ﺇﺧﺮاﺝ: معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ: فادي أبو السعود، مشرف على السيناريو محمد صلاح خطاب، بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، محمد أوتاكا.

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