الجمهور لعزيز مرقة.. أنت عبدالحليم نسخة 2020

طرح الفنان الأردني عزيز مرقة أغنيته الجديدة "موالي" عبر اليوتيوب والعديد من المنصات الإلكترونية ومحطات الراديو، حصد الكليب إعجاب الكثير من الجمهور العربي، وتفاعل العديد مع الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصف بعض الجماهير عزيز مرقة بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

أطلق عليه أحد المعجبين اسم عبدالحليم مرقة، وآخر

أطلق عبدالحليم نسخة 2020، أما إحدى المعجبات فعلقت "طلعت هالغنية فعلاً أحلى من حياتي ومن الروايات، ذخيرة هالزمن من الإبداع والجمال هو أنت يا عزيز".

وأضافت أخرى "مش معقولة كل أغنية أروع من اللي قبلها"، بينما علقت أخرى

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"مش عادي قد إيه الأغنية بتجنن".

أغنية موالي، كلمات عزيز وزينا حداد، ألحان وتوزيع عزيز، أما الإخراج فهو لزينة حداد.

جدير بالذكر أن أغنية موالي تخطت المليون مشاهدة بعد طرحها على موقع اليوتيوب بأسبوع واحد فقط، عرف عن الفنان عزيز مرقة أنه محب للتراث العربي وللفن المصري الأصيل، ويحرص دائمًا على إعادة إحياء التراث المصري القديم، وهذا يظهر جليًا في أغنيته موالي.