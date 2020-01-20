لماذا ألغى حازم إيهاب متابعة سارة الطباخ على "إنستجرام"

تفاجأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء كل من الفنان حازم إيهاب والمنتجة سارة الطباخ متابعة الآخر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، إضافة إلى حذف جميع الصور التي جمعتهما ببعضهما البعض عبر حسابهم الشخصي.

تساءل الجمهور عن السبب وراء ما حدث، نظرًا لأن "الطباخ" من المقرر أنها مديرة أعمال حازم، كما أنها كشفت من قبل عن العلاقة التي

تجمعها به، قائلة: "حازم إيهاب أخويا وصاحبي".

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كان الجدل أُثير أخيرًا على السوشيال ميديا حول الثنائي بعد ظهورهما بشكل دائم برفقة بعضهما البعض، ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود علاقة حب تربط الثنائي، ليظهر كل منها وينفي تلك الشائعة، مؤكدين عن وجود علاقة صداقة واحترام وعمل فقط

بينهما وليس ارتباطًا.

يشار إلى أن تعاقدت المنتجة سارة الطباخ، المالكة لشركة "Earth production"، كانت مع الممثل الشاب حازم إيهاب، على أن تتولى الأمور كافة التي تتعلق به خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنان حازم إيهاب يستعد لطرح مسلسل "البرنس" إنتاج سينرجى، بطولة نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش.