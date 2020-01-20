نيكول كيدمان وريز ويزرسبون وميشيل وليامز فائقات التألق بإطلالات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - في حفل توزيع جوائز ​نقابة ممثلي الشاشة​ Screen Actors Guild Awards بدورته الـ26 ، في لوس أنجلوس الذي أقيم يوم أمس، أطلت ريز ويزرسبون بفستان من دار سيلين، داكوتا فانينغ بفستان دار فالنتينو، ميشيل ويليامز بفستان من لوي فيتون وكانت برفقة خطيبها المحامي والسياسي الأميركي توماس كايل.

كما أطلت مارغوت روبي بفستان من شانيل، ونيكول كيدمان بفستان جميل من مايكل كورس.

جائزة نقابة ممثلي الشاشة هي جائزة رئيسية سنوية في هوليود تُمنح من قِبل نقابة ممثلي الشاشة، بدأت الجائزة في 25 فبراير 1995.

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