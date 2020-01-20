ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards بدورته الـ26 ، في لوس أنجلوس.

​جينيفر أنيستون​ اختارت أن تطل بفستان بتوقيع دار ديور، وسكارليت جوهانسون اختارت فستاناً بتوقيع أرماني، وكانت برفقة خطيبها الممثل والكاتب كولن جوست.

أما تشارليز ثيرون فتألقت بتوقيع دار جيفنشي، والتقطت صورة مع النجم براد بيت.

وتعتبر جوائز الرابطة أو نقابة الممثلين الأميركيين واحدة من أكثر التوقعات الموثوقة لجوائز "أوسكار".

ويشكل الممثلون الأعضاء في الرابطة أكبر كتلة تصويت في أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية (أوسكار).



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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أطلت جينيفر أنيستون وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون في حفل SAG Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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