ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة على بداية الحديث عن خطوبة الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ والممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، وبعد أيام على تأكيد الموضوع من قبل الطرفين، سادت أوساط المتابعين الكثير من الأسئلة عن ردّ فعل الفنانة السورية ​أمل عرفة​ كونها طليقة عمايري.

وبعد الكثير من الأخذ والردّ في الموضوع، جاء التعليق الأول لعرفة من خلال تعليق كتبه أحد المتابعين لها قائلاً:"أنا قررت خبرك خبر سيء طليقك صار زوج دانا"، لتردّ عليه بالقول:"الله يكتبلن كلّ الخير".

يشار إلى أن زواج عرفة وعمايري إستمر 14 عاماً، ولديهما إبنتان هما سلمى ومريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة في تعليقها الأول على خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.