جينيفر لوبيز تتألق بتوقيع جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ يوم أمس في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، في لوس أنجلوس.

وتألقت جينيفر بفستان أسود أنيق بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي جورج حبيقة.

ومن الواضح أن جينيفر من محبي التصاميم اللبنانية حيث أنها تعتمد في إطلالاتها على تصاميم مصممين لبنانيين مثل جورج حبيقة وايلي صعب وزهير مراد.

واعتمدت جينيفر في إطلالتها على الماس بقيمة حولى 9 مليون دولار، وكانت مرشحة للأداء المتميز من قبل ممثلة أنثى في دور مساعد في Hustlers.

وكانت جينيفر برفقة خطيبها ألكس رودريغيز.

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