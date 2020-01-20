الأمير هاري:"أصبت بحزن شديد لأن الأمور وصلت إلى هذه النتيجة"

ميرنا وليد - بيروت - ألقى ​الأمير هاري​ كلمة في مؤسسة سنتيبيل الخيرية يوم الأحد، عبر فيها عن حزنه لاضطراره التخلي وزوجته ​ميغان ماركل​ عن واجباته الملكية.

وقال:"أملنا كان مواصلة خدمة الملكة والكومنولث وجمعياتي العسكرية بدون أموال عامة. للأسف لم يكن هذا في الإمكان".

وأضاف:"قبلت هذا وأنا أعلم أنه لن يغير واقع من أكون ولا مدى التزامي".

وقال هاري :"أصبت بحزن لشديد لأن الأمور وصلت إلى هذه النتيجة".

وأكد هاري أن قرار تقليص أنشطتهما الملكية جاء بعد شهور من المشاورات ولم يكن القرار متسرعاً.

يذكر أن الأمير هاري هو السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.



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