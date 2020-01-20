"عايش" لـ ستار سعد تحتل المرتبة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية الفنان العراقي ​ستار سعد​ الأخيرة "عايش" نجاحاً كبيراً، إذ إحتلت الأغنية المرتبة الأولى إذاعياً في العراق، وذلك في تصويت أقامته إذاعة "سومر أف أم".

الأغنية من كلمات أحمد صابر، ألحان همام حسن، توزيع عمار عدنان ومكس وماستر حسن العراقي.

يذكر أن ستار كان قد نال لُقب بـ"أحلى صوت" عام 2014 من خلال فوزه في برنامج ذا فويس (الموسم الثاني) عام 2014، على الرغم من تعثر أول خطوة له في برنامج "​أراب آيدول​"، وراهن الفنان ​كاظم الساهر​ على الإمكانيات الفنية لهذا الفنان الذي تواجد في فريق الساهر في برنامج "ذا فويس".

في مسيرته العديد من الفيديو الكليبات والأغاني المنفردة، من بينها "ما صار شي" و"تواعدنا" و"أبهيبتك يا عراق" و"مو مشكلة" و"ملينا الغربة" و"عشق مجنون".

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