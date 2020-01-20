فنانة عربية مضرجة بالدماء بعد تعرّضها لإعتداء عنيف.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت مغنية الراب المغربية كوثر، المعروفة بلقب "​بسيكو كوين​"، بعد تعرّضها لإعتداء عنيف على يد أفراد غاضبين في مدينة الصخيرات.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لـ"بسيكو كوين" والدماء على وجهها ويدها، وأكدت أن ذلك حصل نتيجة تعرضها لإعتداء من طرف أحد الأشخاص، مبرزة أنها متضررة على مستوى وجهها، إذ قالت، وهي تبكي: "ثقب ليا وجهي"، قبل أن توضح الفحوصات الطبية أنها تعرضت لكسر على مستوى الأنف.

وتمكنت السلطات المختصة في الصخيرات تمكنت من توقيف الفاعل، وتحويله إلى التحقيق، لمعرفة ملابسات الواقعة.

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