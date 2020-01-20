تراند اليوم : شاهد.. تفتيش «أصالة» في المطار وخلع حذائها

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قبل أيام انتشر بشكل واسع للفنانة السورية أصالة نصرى، أثناء مرورها بإجراءات التفتيش في أحد المطارات، والتي كان من ضمنها خلع حذائها، ونال الفيديو على ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وقام مصور الفيديو معه ىخرين بالغناء لها أثناء تفتيشها، حيث رددوا أغنية” أد الحروف اللي في أسامي العاشقين..بحبك”، وهو ما لفن انتباه الفنانة السورية والتفتت إليهم مبتسمة.

وكانت أصالة أحيت حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “ليالي القصيم” التي تنظمها “هيئة الترفيه” برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

كما أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا الجمعة 17 يناير الجاري على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبى، وقبلها احيت حفلًا خيرًا لصالح مرضى السرطان بأحد فنادق القاهرة.

وكانت أصالة ، أعلنت خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، صورة تجمعهما كتبت عليها: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في تفاصيل؛ حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي”.

وتابعت: “وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي احتاجه جدا، سأبقى أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.