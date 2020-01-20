صور: تغيير كبير طرأ على شكل نادين نجيم... ما السبب؟

أثار دخول الممثلة نادين نجيم تطبيق تيك توك الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو وهي تقلد الفنان الراحل سعيد صالح في مقطع من مسرحية "مدرسة المشاغبين". فقد رأى البعض أنّ نادين نجحت في لعب المشهد بحرفية، بينما اعتبر آخرون أنّ أداءها لم يكن موفّقاً.

وتطوّر الأمر إلى حملة سخرية من نادين التي لم تلتزم الصمت، بل قامت بالرد بحدّة على أحد الحسابات وكتبت معلقة "معك حق مني مهضومة ومني حلوة ويلي بدك ياه ارتحتي هلق! نفّستي؟ أي عال الكل ناطر يشوف جمالك وهضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي مثل أخلاقك حلوة".

وعادت نادين وخاضت نقاشاً مع متابعيها، ألمحت فيه إلى أنّ السلبية أصبحت سمة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ المعلقين يجدون لذّة في التعبير عن الأمور السلبية أكثر من الإيجابية.

من جهة ثانية، أثارت صور نادين الجديدة التساؤلات، حول سبب التغيير الكبير الذي طرأ على وجهها، لناحية بروز ذقنها بصورة واضحة، وارتفاع وجنتيها بطريقة تبرز عظمتي الخد، ورأى البعض أنّ نادين تبدو أجمل باللوك الجديد، بينما طالبها كثيرون بالعودة إلى طبيعتها والتخلّي عن حقن الفيلر.

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يبقى أن نذكر أنّ نادين نشرت مقطع فيديو على "إنستقرام" مع ولديها هافين وجوفاني " وهي نائمة بينهما، وعلقت عليه " احلى نومة بالعالم نحنا و عم نحضر تلفزيون بأوضة القعدة كنكنة وعاطفة و حنية حياتي كلها هني بحبكم كتير كتير هـاڤن و جوڤاني".

وتحظى فيديوهات نادين وأولادها بتفاعل كبير من قبل متابعيها.