بعد التزام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم الصّمت طوال الفترة الماضية بناءً على تعليمات محاميه، خرج الهاشم عن صمته حيث نشر عبر حسابه على "انستغرام"، مقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة، تلخّص مجمل قضيّته.
وجاء في المقولة " تدخّل أيّها الغريب، ولكن إحذر، عليك تحمّل عواقب خطيئة الطمع.".
وتابع "من يريدون الاستيلاء على ما لم يتعبوا به، لا بد وأن يدفعوا الثمن بدورهم، واذا كنت تريد الاستيلاء على كنز لم يكن ملكك في يوم من الأيام أيها السارق، فنحذّرك لأنّه سيكون بانتظارك ما هو أكثر من الكنز".
يذكر أنّ قضيّة مقتل الشاب السوري في فيلا نانسي عجرم اتّخذت منعطفاً جديداً، بعد ادّعاء القضاء اللبناني على الهاشم بتهمة القتل العمد، وادّعاء نانسي بدورها على شاب قام بتهديدها بالقتل هي وبناتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الهاشم في أوّل تعليق له: أيّها السارق تحمّل عواقب خطيئة الطمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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