رانيا يوسف: "حرمت أتجوز حد أصغر مني ومبحبش حد يلمسني أو يبوسني في التمثيل"

كشفت الفنانة رانيا يوسف، مواصفات الرجل الذي يمثل فتى أحلامها، وتتمنى الارتباط به، مضيفة، «أن يكون كريم الأخلاق وابن ناس، ولا يفرق معها أن يكون غنياً».

وتابعت خلال لقائها ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، تقديم لميس الحديدي: «أريد رجلاً حسن المعاملة حليماً وحكيماً في تصرفاته وقادراً على إحداث التوازن بيني وبينه».

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وأكدت: «حرمت أتجوز حد أصغر منِّي علشان بيتم استغلالي، وفي الجوازة التانية كان أصغر منِّي بـ4 سنين، وحرَّمت علشان كان بيتم استغلالي على أسوأ وجه»، لافتة إلى أنها لا تريد أن تتزوج من شخص يستغل عواطفها ومشاعرها وحبها.

وعن حدودها في التمثيل أكدت رانيا يوسف أنها لا تحب أن يلمسها أحد من الممثلين أو يقبلها في المشاهد، حيث قالت «رفضت قبل ذلك من أحد المخرجين تجسيد مشهد ساخن كان يشهد تلامساً بيني وبين ممثل آخر».

وتابعت: «مبحبش يكون فيه تلامس، ولكن من الممكن أن يظهر على الشاشة ولكن في الحقيقة مفيش»، لافتة إلى أن القبلات يتم تصويرها بزاوية معينة وهي لا تتم في كواليس التصوير.



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