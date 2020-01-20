الخلافات تبدأ بين نادية الجندي ونبيلة عبيد في كواليس مسلسل "نساء من ذهب"

بدأت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد «نساء من ذهب»؛ إذ إن الثنائي سافرتا إلى بيروت لتصوير العمل، ثم ينتقلان إلى مجموعة من الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

وأكد مصدر من داخل المسلسل أن هناك بوادر أزمة قد اشتعلت داخل كواليس العمل بين بطلاته، حيث إنه قبل التصوير؛ كان هناك خلاف على ترتيب الأسماء على التتر، بين نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، ثم تدخل المخرج وائل احسان والمنتج صادق الصباح، وأكد أن الأسماء ستكون حسب الظهور في الحلقات حتى لا يغضب أحد.

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وأضاف المصدر أنه مع بدء التصوير، أصبح هناك بعض الخلافات على اهتمام المخرج بمشاهد نجمة عن الأخرى؛ أي أن نبيلة عبيد ظنت أن وائل إحسان يفضّل نادية الجندي عليها، وكذلك العكس، إلا أن ذلك لم يُقل بشكل صريح، لكن الأجواء تنذر بوجود خلافات أكبر،

والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن، يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، وهو مأخوذ من «فورمات» أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني من قبل.

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والمسلسل من بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، سهر الصايغ، مصطفى أبو سريع، وجارٍ ترشيح باقي الفنانين الذين يشاركون بالعمل، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

والعمل من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، وإخراج وائل إحسان، ومن المقرر أن يُعرض على فضائيات MBC في شهر رمضان.

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