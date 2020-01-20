فيديو: الطفلة هايدي بعد فشلها في ذا فويس كيدز: نانسي وحماقي وعاصي أصابوني بصدمة

لا تزال ردود الأفعال المصريّة الغاضبة جرّاء استبعاد الطّفلة المصرية هايدي من "ذا فويس كيدز"، وعدم التفات المدرّبين نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني لها، مستمرّة.

وجديدها، تأكيد الطفلة هايدي تعافيها من صدمة نفسية أصابتها جراء ما حصل معها في البرنامج، وتأكيدها في تصريحات هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنّها لم تكن تتوقّع ردّة الفعل الجماهيريّة الغاضبة.

وقالت إنّها أصيبت باكتئاب بعد رفض المدرّبين لها، ولازمت منزلها بعد عودتها من بيروت حيث صوّرت الحلقة، ولكنها مع الوقت بدأت تعود إلى التدريبات في دار الأوبرا.

وقالت هايدي إنّها مصرّة على المشاركة في المواسم المقبلة من البرنامج وعلى الفوز.

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وأوضحت أنّها حزنت لأنّ صوتها يستحق أن يلتفت إليه أحد المدرّبين، وهو ما أصابها بصدمة شديدة.

ونفت هايدي ما تردّد عن نيتها اعتزال الغناء بعد فشلها، وقالت إنّها ستستمر بعد ما لمسته من تشجيع الناس ومحبتهم.

يذكر أن هايدي محمد اثارت عاصفة من غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بعد تجاهلهم لصوت الموهبة الصغيرة مقابل ضمّهم مواهب أضعف.كما طاول الهجوم قناة MBC بعد حذفها مشاركة هايدي في البرنامج من على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بتعمّد تجاهل موهبة هايدي.