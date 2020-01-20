هذه حقيقة خطوبة منة عرفة من علي غزلان

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام»، خلال الفترة الماضية، بصور تجمعها باليوتيوبر الشهير علي غزلان، مما دفع الجمهور للتساؤل حول العلاقة بينهما.

نشرت منة مؤخراً صورة جمعتها بغزلان، وعلقت عليها قائلة: «الأفضل من الأفضل»، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتساءلوا عن موعد الزفاف، والذي أثار شكوك الجمهور هو تعليق الفنانة بدرية طلبة التي حرصت على تهنئتهما.

يشار إلى أن علي غزلان يعمل طبيباً، وبدأت تزداد شهرته بعد نشره فيديوهات على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ثم ظهوره بصحبة الفنانة أصالة، مما رفع نسب متابعته إلى مليون متابع عبر حسابه على «إنستقرام».

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تشارك منة عرفة في فيلم «شريط 6»، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي، وتظهر من خلال الفيلم كضيفة شرف، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

وعن آخر أعمالها الدرامية، فشاركت منة في مسلسل «بحر» الذي يقوم ببطولته ماجد المصري، محمد دياب، كوكي، محمد علي رزق، عبدالرحمن أبو زهرة، سلوى عثمان، وأشرف زكي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

الجدير بالذكر أن منة عرفة ظهرت لأول مرة من خلال مسلسل «السندريلا» عام 2005، وبعدها شاركت في عدد من الأعمال المميزة، أشهرها «مطب صناعي، البيه رومانسي، آخر كلام»، والسيت كوم «راجل وست ستات» وغيرها.

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